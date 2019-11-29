6 европейских стран присоединяются к механизму ЕС для торговли с Ираном

Финляндия, Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Швеция заявили, что присоединятся к механизму INSTEX, созданного для торговли стран ЕС с Ираном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

"Учитывая постоянную европейскую поддержку соглашения, постоянные усилия по имплементации экономической ее части и содействие законной торговли между Европой и Ираном, мы сейчас находимся в процессе становления участниками Инструмента по поддержке торговых обменов (INSTEX) при условии завершения национальных процедур", - говорится в совместном заявлении.

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INSTEX создали Франция, Германия и Великобритания в январе 2019 года. Он был создан как инструмент специального назначения, чтобы помочь компаниям ЕС вести бизнес с Ираном и способствовать недолларовым транзакциям, чтобы избежать нарушения американских санкций против страны.

Шесть стран, присоединившихся к этому механизму, повторили, что они "придают чрезвычайно важное значение сохранению и полному выполнению" ядерной сделки с Ираном. В прошлом году из соглашения вышли США, восстановив санкции.

Шесть стран также призвали Иран немедленно вернуться к полному соответствию условиям и положениям ядерной сделки.

После выхода США Тегеран начал постепенно отказываться от своих обязательств.