Трамп заявив, що буде радий зустрічі з Зеленським у Білому домі
Президент Дональд Трамп заявив у суботу, що готовий прийняти українського президента Володимира Зеленського в Білому домі.
Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
"Я хотів би, щоб він прибув у Білий дім, якщо захоче, і я думаю, що він би цього хотів", - сказав Трамп, назвавши Зеленського "хорошою людиною."
Слідчі Палати представників зібрали докази того, що Трамп намагався утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі з Зеленським у Білому домі, поки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера.
Трамп в останній раз зустрічався з Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредаговану стенограму телефонної розмови між двома лідерами.
Заява Трампа прозвучала через кілька днів після того, як Палата представників офіційно оформила основні правила процедури імпічменту президента.
Як повідомлялося, однією з наскрізних тем, яка піднімалася під час свідчень американських посадовців в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, була його непереборна ненависть до України.