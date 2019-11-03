Трамп заявив, що буде радий зустрічі з Зеленським у Білому домі

Президент Дональд Трамп заявив у суботу, що готовий прийняти українського президента Володимира Зеленського в Білому домі.

Про це він сказав журналістам у Білому домі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Я хотів би, щоб він прибув у Білий дім, якщо захоче, і я думаю, що він би цього хотів", - сказав Трамп, назвавши Зеленського "хорошою людиною."

Слідчі Палати представників зібрали докази того, що Трамп намагався утримати майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні і відмовитися від зустрічі з Зеленським у Білому домі, поки український лідер публічно не заявить про свій намір розпочати розслідування щодо кандидата в президенти від Демократичної партії і колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Хантера.

Трамп в останній раз зустрічався з Зеленським на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку в кінці вересня, в той день, коли Білий дім опублікував відредаговану стенограму телефонної розмови між двома лідерами.

Читайте також Слухання в рамках процедури імпічменту Трампа можуть початися цього місяця

Заява Трампа прозвучала через кілька днів після того, як Палата представників офіційно оформила основні правила процедури імпічменту президента.

Як повідомлялося, однією з наскрізних тем, яка піднімалася під час свідчень американських посадовців в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, була його непереборна ненависть до України.