Трамп заявил, что будет рад встрече с Зеленским в Белом доме
Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что готов принять украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.
"Я хотел бы, чтобы он прибыл в Белый дом, если захочет, и я думаю, что он бы этого хотел", - сказал Трамп, назвав Зеленского "хорошим человеком."
Следователи Палаты представителей собрали доказательства того, что Трамп пытался удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи с Зеленским в Белом доме, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына Хантера.
Трамп в последний раз встречался с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную стенограмму телефонного разговора между двумя лидерами.
Заявление Трампа прозвучало через несколько дней после того, как Палата представителей официально оформила основные правила процедуры импичмента президента.