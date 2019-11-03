Трамп заявил, что будет рад встрече с Зеленским в Белом доме

Президент Дональд Трамп заявил в субботу, что готов принять украинского президента Владимира Зеленского в Белом доме.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Я хотел бы, чтобы он прибыл в Белый дом, если захочет, и я думаю, что он бы этого хотел", - сказал Трамп, назвав Зеленского "хорошим человеком."

Следователи Палаты представителей собрали доказательства того, что Трамп пытался удержать почти 400 миллионов долларов военной помощи Украине и отказаться от встречи с Зеленским в Белом доме, пока украинский лидер публично не заявит о своем намерении начать расследование в отношении кандидата в президенты от Демократической партии и бывшего вицепрезидента Джо Байдена и его сына Хантера.

Трамп в последний раз встречался с Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке в конце сентября, в тот день, когда Белый дом опубликовал отредактированную стенограмму телефонного разговора между двумя лидерами.

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Заявление Трампа прозвучало через несколько дней после того, как Палата представителей официально оформила основные правила процедуры импичмента президента.