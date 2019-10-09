У Нідерландах призначили суддів у справі MH17

Справу катастрофи літака рейсу МН17 будуть слухати троє суддів, також до процесу залучать резервних суддів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

Головою став суддя Хендрік Стейнгаюс. Двоє інших суддів - Дагмар Костер і Хелен Керстенс-Фокенс.

Також призначений резервний суддя Даан Гласс. Відомо, що до початку процесу повинні призначити ще одного резервного суддю. Вони потрібні для того, щоб замінити когось із головної трійки суддів, наприклад, в разі хвороби, щоб розгляд справи тривав без перерв.

Всі судді раніше здебільшого вели кримінальні справи. Суд розпочнеться 9 березня 2020 року. Судовий комплекс "Схіпхол" розташований в 50 км від Гааги і в декількох кілометрах від аеропорту "Схіпхол".

Об'єднана слідча група (JIT) раніше назвала імена перших чотирьох підозрюваних в причетності до збиття літака. Це - Сергій Дубинський (позивний "Хмурий"), Ігор Гіркін (позивний "Стрелок"), Олег Пулатов (позивний "Гюрза"), Леонід Харченко (позивний "Кріт").

Також підозрюваним визнали колишнього бойовика "ДНР" Володимира Цемаха.

Попередні результати розслідування катастрофи слідчі JIT представили у травні минулого року. Слідство встановило, що літак MH17 збили над Донбасом з "Бука" російської бригади з Курська.

У травні 2018 року Нідерланди і Австралія офіційно звинуватили Росію в причетності до катастрофи.