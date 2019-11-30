Появились новые детали суда по делу МН17

Суд над подозреваемыми в сбивании на востоке Украины самолета "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17 растянется на 25 недель.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NL Times.

Дело будут рассматривать трое судей Окружного суда Гааги. Судебный комплекс "Схипхол" расположен в 50 км от Гааги и в нескольких километрах от аэропорта "Схипхол". Заседания будут транслировать в прямом эфире, для журналистов оборудуют специальный пресс-центр.

Рассмотрение дела растянется на 25 недель: 9-13 марта 2020 года; 23-27 марта 2020 года; 8 июня - 3 июля 2020 года; 31 августа - 13 ноября 2020 года; 1 февраля - 26 марта 2021 года.

Специально под дело МН17 в Нидерландах изменили законодательство, чтобы позволить проводить часть судебных слушаний на английском языке. Свидетели, которые не смогут присутствовать в зале суда, смогут свидетельствовать через видеосвязь.

Объединенная следственная группа (JIT) ранее назвала имена первых четырех подозреваемых в причастности к сбиванию самолета. Это - Сергей Дубинский (позывной "Хмурый"), Игорь Гиркин (позывной "Стрелок"), Олег Пулатов (позывной "Гюрза"), Леонид Харченко (позывной "Крот"). Им будут предъявлены обвинения в убийстве.

Предварительные результаты расследования катастрофы следователи официальной международной следственной группы JIT представили в мае прошлого года. Следствие установило, что самолет MH17 сбили над Донбассом с "Бука" российской бригады из Курска.

JIT заявляет, что влияние РФ распространялся на административные, финансовые и военные вопросы так называемой "ДНР", а контактные лица по РФ ежедневно связывались с донбасскими сепаратистами перед сбиванием самолета.

Перехваченные телефонные разговоры между боевиками "ДНР" и российскими чиновниками раскрывают роль помощника президента РФ Владислава Суркова в назначении и руководстве аппаратом "ДНР".

Самолет "Малайзийских авиалиний" был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Все 298 человек на борту погибли.