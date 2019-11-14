Слідство по MH17 розкрило нові дані про роль Суркова в управлінні "ДНР"

Перехоплені телефонні розмови між бойовиками "ДНР" і російськими чиновниками розкривають нові дані про роль помічника президента РФ Владислава Суркова у призначенні і керівництві апаратом "ДНР".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в оприлюдненому Об'єднаною слідчою групою (JIT) зверненні до свідків у справі збиття малайзійського "Боїнга" MH17. Звернення опубліковане трьома мовами на сайті поліції Нідерландів.

JIT нагадує про вже оприлюднену розмову від 11 липня 2014 року між Олександром Бородаєм і Владиславом Сурковим, у якій Бородай каже, що йому терміново потрібна військова підтримка з Москви.

"Інші розмови вказують на те, що участь Суркова на цьому не закінчилося", - заявила слідча група.

3 липня 2014 року Сурков і Бородай мали бесіду, у якій Сурков говорить, що незабаром буде підкріплення з Росії:

Сурков: Там такий Антюфеєв до тебе буде висуватися. Я тобі про нього говорив. (...) Він в суботу збирався ... сюди вже ... в неділю навіть відбувати. (...) А в суботу вони висуваються туди на південь вже, ну щоб бути в боєготовності. Ось. Там, Саша, один момент - відразу тобі скажу - вони ж на ГБ претендують. Але я сказав, що Ходаковський там же очолює ГБ.

Сурков закликає зробити так, щоб Володимир Антюфєев обійняв високу адміністративну посаду в "ДНР". Через тиждень, 10 липня 2014 року, Антюфєев дав пресконференцію разом з Бородаєм і Гіркіним. Антюфеєв повідомив пресі, що він тільки що в цей день приїхав з Росії, і що під його відповідальність потраплять сектори державної безпеки, МВС і юстиція "ДНР".

Інша телефонна розмова також вказує на вплив Росії на призначення в "ДНР", зокрема, із Кремлем обговорювали кандидатів в уряд "ДНР". Зокрема, Москва відмовилася включити Пургіна у склад Ради безпеки "ДНР".

Перехоплені телефонні розмови також показують, що Сурков виступав в якості "чарівної палички" для лідерів "ДНР". Наприклад, через нього намагалися вирішити проблеми підозрюваного у причетності до збиття "Боїнга" Дубинського, який в'їхав до країни нелегально. Про це свідчить телефонна розмова іншого підозрюваного у справі, Леоніда Харченка, з невідомим Андрієм.

Харченко: (...) Чуєш, Андрій, ти можеш пробити інформацію по Миколайовичу?

Андрій: (...) Ну, сказали що, через Стрєлкова, правильно? ... він намагався вирішувати в усякому разі ... (...) Я вчора спілкувався з адміністрацією ...

Харченко: Так.

Андрій: президента ... Сказали, що [...] вирішували через Суркова. Що Сурков давав команду Смирнову ... і Смирнов ... ну не команду ... прохання було у Суркова до Смирнова, і він ... давав ... згоду. (...) Наскільки я знаю, повний порядок.

Харченко: (...) ... Саме тут зараз йде така гра, як ніби він зайшов нелегально, і його хочуть заарештувати. Потрібно терміново пробити цю інформацію.

Людиною, яка виконувала прохання Суркова, був Смирнов, заступник начальника ФСБ, заявляють слідчі.

Нагадаємо, об'єднана слідча група (JIT), яка займається розслідуванням збиття малайзійського "Боїнга" MH17 у небі над Донбасом, заявляє, що вплив РФ поширювався на адміністративні, фінансові та військові питання так званої "ДНР", а контактні особи з РФ щоденно зв'язувались із донбаськими сепаратистами перед збиттям літака.

JIT – це міжнародна Спільна слідча група з розслідування катастрофи МН17 у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії і України. Вона була створена більш ніж за місяць після того, як літак "Малайзійських авіаліній" було збито в небі над Донбасом у липні 2014 року. Усі 298 осіб на борту загинули.