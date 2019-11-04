Палата громад парламенту Британії обиратиме спікера вперше за 10 років

Палата громад парламенту Великої Британії в понеділок прийме рішення щодо наступника спікера Джона Беркоу, який пішов у відставку після 10 років на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Депутати проведуть серію таємних голосувань, поки один з кандидатів не отримає абсолютну більшість голосів.

У кожному турі кандидат з найменшою кількістю голосів і кандидати, які набрали менше 5%, вибувають з процесу.

Посада спікера є однією з найвпливовіших в парламенті. На неї сьогодні претендують вісім кандидатів.

За даними британських ЗМІ, фаворитами є Гаррієт Харман і Ліндсей Хойл із Лейбористської партії та Елеонора Лейн від консерваторів.

Беркоу був членом Консервативної партії з 1997 року і був обраний спікером у 2009 році. Спікер офіційно зберігає політичний нейтралітет при розгляді питань, але багато консерваторів звинувачували його в упередженості, особливо після того, як Британія проголосувала за вихід з ЄС у 2016 році.

Беркоу ще у вересні оголосив про намір піти з посади. Це сталося перед тим, як парламент змушений був призупинити роботу з ініціативи прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Емоційна заява спікера тоді здивувала членів парламенту.

Пізніше Беркоу пояснив, що на виборах 2017 року пообіцяв дружині і дітям, що востаннє бере участь у виборах до парламенту, і має намір дотриматися обіцянки.