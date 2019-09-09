Спікер парламенту Британії анонсував відставку

Спікер Палати громад британського парламенту Джон Берков попередив, що піде у відставку до 31 жовтня - дати Brexit - якщо до цього часу не будуть оголошені загальні вибори.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Bloomberg.

Емоційне повідомлення спікера здивувало членів парламенту, зазначає агентство. Берков каже, що піде у відставку на наступних виборах або 31 жовтня, залежно від того, що відбудеться раніше.

9 вересня депутати вдруге голосуватимуть за пропозицію прем'єра Бориса Джонсона провести дострокові вибори у жовтні, і, як очікується, не підтримають її.

Нагадаємо, після проведення пленарного засідання ввечері 9 вересня робота парламенту Великої Британії буде призупинена до 14 жовтня.

Призупинення роботи парламенту означає, що вибори будуть неможливі раніше кінця листопада.

У понеділок також набув чинності схвалений минулого тижня закон, який завадить Джонсону вивести країну з Євросоюзу без угоди 31 жовтня.

Новий закон передбачає, що прем'єр-міністру доведеться до 19 жовтня або затвердити угоду в парламенті, або отримати від депутатів згоду на вихід без угоди.