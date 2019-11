Спікер Палати громад парламенту Британії пішов у відставку після 10 років роботи

Спікер Палати громад британського парламенту Джон Беркоу пішов у відставку після 10 років роботи на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні був останній день роботи у спікера Джона Беркоу на цій посаді. Члени парламенту подякували спікеру і наставнику спікера священику Розі Хадсон-Вілкін", - йдеться в повідомленні Палати громад в Twitter.

Today was the Speaker John Bercow's last day in the chair. MP's paid their tributes to the Speaker and the Speaker's Chaplain, The Reverend Rose Hudson-Wilkin. pic.twitter.com/mOqbtPcSYo