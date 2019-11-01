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Спікер Палати громад парламенту Британії пішов у відставку після 10 років роботи

П'ятниця, 1 листопада 2019, 10:21

Спікер Палати громад британського парламенту Джон Беркоу пішов у відставку після 10 років роботи на посаді.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні був останній день роботи у спікера Джона Беркоу на цій посаді. Члени парламенту подякували спікеру і наставнику спікера священику Розі Хадсон-Вілкін", - йдеться в повідомленні Палати громад в Twitter.

Беркоу ще у вересні оголосив про намір піти з посади. Це сталося перед тим, як парламент змушений був призупинити роботу з ініціативи прем'єр-міністра Бориса Джонсона. Емоційна заява спікера тоді здивувала членів парламенту.

Пізніше Беркоу пояснив, що на виборах 2017 року пообіцяв дружині і дітям, що востаннє бере участь у виборах до парламенту, і має намір стримати обіцянку.

Беркоу вперше став членом британського парламенту в 1997 році. З 2009 року він займав пост спікера. До того, як Беркоу став спікером, він входив в Консервативну партію Британії.

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