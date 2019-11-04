Палата общин парламента Великобритании будет выбирать спикера впервые за 10 лет

Палата общин парламента Великобритании в понедельник примет решение о преемнике спикера Джона Беркоу, который ушел в отставку после 10 лет на посту.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты проведут серию тайных голосований, пока один из кандидатов не получит абсолютное большинство.

В каждом туре кандидат с наименьшим количеством голосов, а также набравшие менее 5% выбывают из процесса.

Должность спикера – одна из самых влиятельных в парламенте. На нее сегодня претендуют восемь кандидатов.

По данным британских СМИ, фаворитами являются Гарриет Харман и Линдси Хойл из Лейбористской партии и Элеонора Лейн от консерваторов.

Беркоу был членом Консервативной партии с 1997 года и был избран спикером в 2009 году. Спикер официально сохраняет политический нейтралитет при рассмотрении вопросов, но многие консерваторы обвиняли его в предвзятости, особенно после того, как Великобритания проголосовала за выход из ЕС в 2016 году.

Беркоу еще в сентябре объявил о намерении уйти с должности. Это произошло перед тем, как парламент вынужден был приостановить работу по инициативе премьер-министра Бориса Джонсона. Эмоциональное заявление спикера тогда удивило членов парламента.

Позже Беркоу пояснил, что на выборах 2017 года пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, и намерен сдержать обещание.