Ердоган вирішить чи летіти до Трампа лише після розмови з ним

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що перш ніж ухвалювати рішення щодо відвідин президента США наступного тижня він поговорить з Дональдом Трампом телефоном.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

"У нас буде телефонний дзвінок з Трампом і ми ухвалимо остаточне рішення", - сказав Ердоган журналістам в парламенті у вівторок.

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Трамп запросив Ердогана відвідати Білий дім 13 листопада. Проте 29 жовтня турецький лідер був обурений двома голосуваннями законодавців у Палаті представників США, які визнали масові вбивства вірмен геноцидом і закликали до санкцій проти Туреччини за її наступ в Сирії.

"Вони ухвалюють рішення в своєму парламенті, які для нас є нікчемними", - сказав Ердоган.

Попри напруженість у відносинах між союзниками по НАТО з таких питань, як покупка Туреччиною російської зенітної ракетної системи С-400 і постійна загроза санкцій, Трамп і Ердоган, видається, мають міцні відносини.

Саме після розмови між ними 6 жовтня Білий дім оголосив про приголомшливі зміни своєї політики у Сирії, вивівши американські війська і відмовившись від своїх партнерів – сирійських курдів.

Посилаючись на недавні антитурецькі настрої в США, Ердоган сказав: "Ті, хто загрожує нам санкціями, очевидно, не знають, що Аллах є для нас єдиним санкційним органом".