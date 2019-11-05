Эрдоган решит лететь ли к Трампу только после разговора с ним

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что прежде чем принимать решение относительно посещения президента США на следующей неделе он поговорит с Дональдом Трампом телефоном.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство DPA.

"У нас будет телефонный звонок с Трампом и мы примем окончательное решение", - сказал Эрдоган журналистам в парламенте во вторник.

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Трамп пригласил Эрдогана посетить Белый дом 13 ноября. Однако 29 октября турецкий лидер был возмущен двумя голосованиями законодателей в Палате представителей США, которые признали массовые убийства армян геноцидом и призвали к санкциям против Турции за ее наступление в Сирии.

"Они принимают решения в своем парламенте, которые для нас являются ничтожными", - сказал Эрдоган.

Несмотря на напряженность в отношениях между союзниками по НАТО по таким вопросам, как покупка Турцией российской зенитной ракетной системы С-400 и постоянная угроза санкций, Трамп и Эрдоган, кажется, имеют прочные отношения.

Именно после разговора между ними 6 октября Белый дом объявил о потрясающих изменениях своей политики в Сирии, выведя американские войска и отказавшись от своих партнеров - сирийских курдов.

Ссылаясь на недавние антитурецкие настроения в США, Эрдоган сказал: "Те, кто угрожает нам санкциями, очевидно, не знают, что Аллах является для нас единственным санкционным органом".