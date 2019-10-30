Ердоган заявив, що його візит у США під питанням

Президент США Реджеп Таїп Ердоган ще не прийняв рішення щодо візиту в США 13 листопада.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Минулого тижня Ердоган підтвердив свій намір відвідати США з візитом 13 листопада на запрошення президента Дональда Трампа.

"Я ще не вирішив. Однак це під питанням", - сказав він.

Ердоган назвав нікчемною резолюцію Палати представників щодо визнання геноциду вірмен.

За його словами, подібними питаннями повинні займатися історики, а не політики.

Як повідомлялося, міністерство закордонних справ Туреччини викликало в середу посла США Девіда Сеттерфілда через дві резолюції, прийняті Палатою представників США.

Окрім резолюції щодо геноциду вірмен, Палата представників США підтримала законопроєкт, який закликає президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти Туреччини через її наступ на півночі Сирії.