МЗС Туреччини викликало посла США через резолюції Конгресу

Міністерство закордонних справ Туреччини викликало в середу посла США Девіда Сеттерфілда через дві резолюції, прийняті Палатою представників США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на державне турецьке агентство Anadolu.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США 29 жовтня ухвалила резолюцію про визнання масового вбивства вірмен в Османській імперії в 1915-1923 роках геноцидом.

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Також Палата представників США підтримала законопроєкт, який закликає президента США Дональда Трампа запровадити санкції проти Туреччини через її наступ на півночі Сирії.

Міністерство закордонних справ Туреччини засудило схвалення обох документів.

Згідно з інформацією дипломатичних джерел агентства в Анкарі, до відома американського посла була доведена стурбованість турецької сторони в зв'язку з прийняттям резолюцій щодо подій 1915 року і санкцій щодо Туреччини.

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У зовнішньополітичному відомстві Туреччини підкреслили, що документ щодо подій 1915 року не має під собою ніяких історичних і правових основ і розрахований на внутрішню аудиторію.

Крім того, в МЗС рішуче засудили документ, який передбачає санкції щодо Туреччини через військову операцію "Джерело миру".