Посол США попереджав Зеленського про небезпечний вплив Коломойського

Повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор кілька разів говорив президенту України Володимиру Зеленському про небезпеку впливу олігарха Ігоря Коломойського на уряд.

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень Тейлора перед Конгресом, огляд яких опублікувала "Європейська правда".

"Вплив олігархів – це проблема. Це велика проблема. І особливо великою вона є сьогодні, за нової влади. Це саме та проблема, та турбота, те питання, яке ми, і уряд США, і ширша міжнародна спільнота, маємо з адміністрацією Зеленського. Вплив одного конкретного олігарха на Зеленського викликає особливе занепокоєння. Ця людина – Коломойський, і його вплив зростає", - сказав Тейлор.

Він заявив, що особисто попереджував Зеленського про те, що подальше зростання впливу Коломойського може призвести до політичних наслідків для нього.

"Це одне із занепокоєнь, які я кілька разів дуже чітко висловлював президенту Зеленському та його команді, пояснюючи: знаєте, пане президенте, Коломойського люди не обирали. Вони обрали вас, а натомість він, тобто Коломойський, збільшує свій вплив у вашому уряді. І зрештою це може призвести до вашого падіння. Я кілька разів спілкувався з ним про це", - сказав Тейлор.

Нагадаємо, "Європейська правда" вже публікувала огляд розсекреченого допиту експосла США Марі Йованович (див. публікацію "Підтримка Зеленського, боротьба з Луценком та помста Трампа"), а також спільний огляд допитів Курта Волкера та Гордона Сондленда (публікація "Хто формує думку Трампа про Україну").