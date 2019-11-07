Посол США предупреждал Зеленского об опасном влиянии Коломойского

Поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор несколько раз говорил президенту Украины Владимиру Зеленскому об опасности влияния олигарха Игоря Коломойского на правительство.

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств Тейлора перед Конгрессом, обзор которых опубликовала "Европейская правда".

"Влияние олигархов - это проблема. Это большая проблема. И особенно велика она сегодня, при новой власти. Это именно та проблема, та забота, тот вопрос, который мы, и правительство США, и более широкое международное сообщество, имеем с администрацией Зеленского. Влияние одного конкретного олигарха на Зеленского вызывает особое беспокойство. Этот человек - Коломойский, и его влияние растет", - сказал Тейлор.

Он заявил, что лично предупреждал Зеленского о том, что дальнейший рост влияния Коломойского может привести к политическим последствиям для него.

"Это одно из беспокойств, которые я несколько раз очень четко выражал президенту Зеленскому и его команде, объясняя: знаете, господин президент, Коломойского люди не избирали. Они выбрали вас, а вместо этого он, то есть Коломойский, увеличивает свое влияние в вашем правительстве. И в конце концов это может привести к вашему падению. Я несколько раз общался с ним об этом", - сказал Тейлор.

Напомним, "Европейская правда" уже публиковала обзор рассекреченного допроса экс-посла США Мари Йованович (см. "Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа"), а также общий обзор допросов Курта Волкера и Гордона Сондленда (публикация "Кто формирует мнение Трампа об Украине").