Підтримка Зеленського, боротьба з Луценком та помста Трампа: що розповіла на допиті експосол США

У Сполучених Штатах розпочалася друга фаза епопеї за назвою "спроба імпічменту президента Трампа".

Наприкінці минулого тижня демократи, які мають більшість у нижній палаті Конгресу, ухвалили резолюцію про початок нового етапу цієї процедури. Це рішення дозволяє призначати відкриті слухання, чи то допити свідків, та публікувати тексти показів тих посадовців, яких раніше допитували за зачиненими дверима.

І це – радикальна зміна.

Досі у ЗМІ потрапляли лише тексти вступних слів осіб, викликаних до Конгресу, а тепер імпічмент у США став максимально публічним.

Цікаво, що нові дані публікуються не за хронологією. Першим свідком, чиї покази обсягом у 300 сторінок стали надбанням громадськості, стала Марі Йованович, експосол США в Україні, яка була несподівано відкликана навесні цього року. Як з’ясувалося згодом – на особисту вимогу Трампа. Вона свідчила у Конгресі 11 жовтня, відразу після Курта Волкера.

Трохи згодом були опубліковані повні свідчення ще одного свідка – колишнього радника держсекретаря Майкла Маккінлі.

Але відповіді Марі Йованович, добре знайомої з процесами в Україні та з нашою політичною елітою, є особливо цікавими. Експосол, зокрема, розповіла про те, коли США переконалися у серйозних шансах на перемогу Володимира Зеленського, розкрила деталі свого спілкування з Арсеном Аваковим та стосунків із генпрокурором Юрієм Луценком.

А ще – заявила, що не виключає помсти з боку Трампа.

Вибрані моменти та огляд досі закритих показів дипломатки – у матеріалі "Європейської правди".

Як відбувався допит

Марі Йованович, як відомо, закінчила свою дипломатичну місію в Україні передчасно. Держдепартамент відкликав її з Києва до Вашингтона спочатку у квітні, а остаточно вона покинула Україну за день до інавгурації Володимира Зеленського.

Йованович понад 30 років працює в дипвідомствах, тричі була призначена послом, з них двічі – за республіканця Буша-молодшого та один раз – за президента-демократа Обами, коли її призначили очільником посольства в Україні в 2016-2019 роках.

Саме факт її призначення Бараком Обамою вважався основною причиною її відкликання навесні цього року. Однак оприлюднені свідчення дали остаточне розуміння ірраціональності аргументів Трампа щодо дострокового завершення української каденції Йованович.

Цікава деталь: у Конгресі Йованович з’явилася разом із адвокатом, який іноді втручався у допит дипломатки – просив конгресменів формувати свої запитання коректніше, зрідка відповідав замість самої Йованович, або ж зупиняв запитання, які не стосувалися її власного досвіду і змусили би представницю Держдепу давати оціночні відповіді.

Участь адвоката, який контролював процес, була пов’язана з тим, що за кілька днів до того Білий дім заборонив працівникам уряду з’являтись перед комітетами, що проводять розслідування. Попри той факт, що Йованович вже не обіймає посаду посла в Україні, вона залишається співробітницею Державного департаменту США, а отже, ця заборона мала поширюватися і на неї.

Допит експосла в Україні більшою мірою проводили два члени комітету з питань розвідки: Даніель Голдман та Ніколас Мітчелл. Інші присутні конгресмени, включно з керівником цього комітету Адамом Шиффом, також втручалися у розмову та ставили запитання. При цьому допит відбувався "хвилями": 60 хвилин мали опоненти Трампа, демократи, що складають більшість в комітеті, далі 45 хвилин отримували республіканці, далі цикл повторювався.

У підсумку допит тривав від ранку і до пів на восьму вечора.

Йованович навіть стало недобре під час однієї частини допиту, коли вона розповідала про те, як покидала Київ, тому конгресмени змушені були зробити перерву.

Що доводила Йованович

Колишня керівниця посольства США почала з того, що вона ставила собі за мету допомогти Україні стати стабільною, незалежною державою, з демократичним устроєм та ринковою економікою, що орієнтована на Європу.

Вона заперечила свою, мовляв, лояльність до адміністрації Обами, але це особливо доводити не довелося.

Складалося враження, що вона має у комітеті чітку двопартійну підтримку.

"Я чула звинувачення в ЗМІ, нібито я наказувала команді посольства ігнорувати накази президента, оскільки він все одно підпаде під імпічмент. Це – неправда. Я ніколи такого не казала ані колегам ані комусь іншому", – переконувала Йованович.

Марі також зазначила, що ніколи не бачилась із сином Джо Байдена, Хантером, який входив до ради директорів "Бурізми", натомість із віцепрезидентом США Байденом-старшим вона зустрічалась декілька разів (що природно, адже за часів її роботи в Україні Байден відвідав Київ).

А от що їй довелося пояснювати неодноразово – то це деталі історії з публічними звинуваченнями на її адресу з боку Юрія Луценка. Адже у Вашингтоні всі політики прочитали скандальне інтерв’ю Луценка, яке він дав у березні, звинувативши посла в тиску, у тому, що вона передала в прокуратуру "список недоторканних", і навіть у розкраданні американських грантів. А от подальші заяви Луценка лишилися без уваги американських ЗМІ, запевнила вона.

"Нещодавно Луценко визнав, що його згадка, немов я склала, чи поширювала, чи словесно передавала йому список осіб, яких не можна притягати до відповідальності, є абсолютною неправдою. Це – історія, від якої сам Луценко відтоді відмовився", – запевняла вона конгресменів.

Чи погодиться Луценко з тим, як Йованович протрактувала його слова – це, до слова, окреме питання.

А ще Йованович повідомила, що досі не знає справжньої причини свого відкликання з України, а також чому Рудольф Джуліані, особистий адвокат Трампа, керував інформаційними атаками на неї.

Взагалі під час усього допиту складалося враження, що їй досі щиро болить її відставка з посади посла, яку вона вважає безпідставною, необґрунтованою і образливою. Дуже цікавим також був епізод її допиту демократами, про те, що означають слова Дональда Трампа із його розсекреченої розмови із Володимиром Зеленським.

Серед іншого від Трампа пролунало щось схоже на погрозу дипломатці.

Так, розповідаючи про майбутнє Марі Йованович, президент США сказав: "Їй тепер доведеться через дещо пройти". Конгресменів цікавило, як Йованович сприймає ці слова.

– Як ви це зрозуміли?

– Я не знаю, що це означає. Я була і досі є дуже стурбована через це.

– Ви відчували, що може бути помста?

– […] Можливо. Мене от що схвилювало: після того, як вийшла ця стенограма, я дізналася, що генеральний інспектор (контрольна посада в держорганах в США. – ЄП) передав до цього комітету документацію про мене, передану у ФБР. То чи є активне розслідування проти мене у ФБР? Не знаю. Справді, я просто не знаю, що це може означати, але ця через ці слова (президента Трампа. – ЄП) я опинилася у незручному становищі.

– Вас непокоїть ваша подальша робота?

– Так.

– Ви занепокоєні через свою пенсію?

– Так.

– Є проблеми щодо особистої безпеки?

– Поки ні.

– Тобто ви вагаєтеся, якщо кажете "поки". Припускаєте, що це з’явиться?

– Скажу так: низка моїх друзів цим дуже стурбовані.

Аваков та трикутник Джуліані-Луценко-Трамп

Про колишнього генпрокурора Юрія Луценка Марі Йованович відгукувалася украй критично протягом усього допиту. При цьому, за її словами, це ставлення якнайменше в останні два роки поділяли і посольство, і Держдеп загалом. "Люди (в Державному департаменті. – ЄП), яких я знаю, не мають доброї думки про Луценка", – заявила вона.

Експосол також поділилася роздумами про те, чому саме Луценко "мав зуб" на неї.

"Думаю, він вважав, що я і посольство були ефективними в тому, щоб допомогти українцям, які хотіли реформ, прагнули боротися з корупцією, а він цього не прагнув".

Йованович де-факто звинуватила Луценка в масштабній корупції, відсутності реформ у відомстві, а також небажанні розслідувати злочини на Майдані та повернути Україні більше ніж 40 млрд доларів президента-втікача Януковича.

У підсумку, на її думку, Луценко знайшов однодумця у бажанні заміни посла США в Києві – ним став особистий адвокат Трампа Руді Джуліані.

Як довго тривала підготовка спільного плану дій Луценка та Джуліані, Марі Йованович достеменно не знає, але впевнена, що ці дії велися щонайменше за згодою Трампа.

"У Києві ходили чутки, що в січні на зустрічі Джуліані і Луценка президент Трамп доєднався до них телефоном", – розповіла експосол. (В оригіналі допиту вона сказала про січень 2018-го, але з контесту випливає, що йшлося про 2019 рік). Цю інформацію посольство, за її словами, отримало від Євгена Єніна, заступника Луценка, який курував міжнародні питання.

Вперше Йованович дізналася про зацікавленість Україною з боку Руді Джуліані наприкінці минулого року: їй стало відомо, що Джуліані організовує зустріч із Луценком. Тоді, за її словами, вона почула від українського урядовця пораду "watch your back", тобто "будьте насторожі".

Цю пораду їй дав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Саме він повідомив пані послу, що Парнас та Фруман, клієнти Джуліані з неоднозначною репутацією (восени 2019 року їх затримали при спробі виїхати з США), організували зустріч між Луценком та Джуліані.

"Він (Аваков) сказав, що вони мали плани, в тому числі – щодо мене... Йшлося про те, що Луценко шукав можливості нашкодити мені в США. Тоді я не уявляла, про що йдеться", – розповіла вона.

За словами Йованович, Джуліані хотів залучити на свій бік також і Авакова і спілкувався з ним телефоном, коли той був у США – але Аваков нібито відмовився від зустрічі з ним, коли дізнався, про що йдеться. Міністр пояснив рішення тим, що ідея Джуліані була здатна зруйнувати двопартійну підтримку України у США.

Примітно, що згадки Йованович про Авакова були вельми позитивними. "У нас довгі стосунки з паном Аваковим, і те, що він нам каже, виявляється здебільшого достовірним", – пояснювала вона.

Експосол також захищала Арсена Авакова від звинувачень конгресменів-однопартійців Трампа, коли ті, цитуючи фейсбук-пости Авакова у 2016 році, доводили, що український міністр є противником президента США.

– Наскільки вам відомо, чи є Аваков антитрампівським?

– Я думаю, що він проаваковський. [...] Він дуже прагматичний. Є президентом Трамп – він працює з Трампом. Будете президентом ви – працюватиме із вами, – пояснювала дипломатка.

Твіттер-дипломатія

Йованович підтвердила думку Вільяма Тейлора про те, що з часу початку роботи адміністрації Трампа на українському напрямку сформувалося два канали зв’язків: офіційний (представлений дипломатами, конгресменами та держпосадовцями) і неофіційний.

Саме до неофіційних впливових осіб вона зараховує Руді Джуліані.

Йованович визнала, що їй було дуже складно залишатися послом у країні, коли син її президента, натякаючи на неї, затвітив заяву, що треба "відкликати всіх послів-жартівників".

Відчувши, що стає об’єктом атак, Йованович звернулася за підтримкою до Держдепу, але отримала категоричну відмову. За її словами, президент Трамп не погодився навіть на те, щоби послу в Україні надійшов офіційний лист підтримки від імені Держдепартаменту.

Йованович також розповіла про своє спілкування з Гордоном Сондлендом, чинним послом США в ЄС. До призначення на посаду посла той був одним зі спонсорів виборчої кампанії Трампа, його вважають близьким соратником президента США.

Коли Йованович вперше відчула тиск з боку Джуліані та Луценка, вона одночасно звернулася до Держдепу і Сондленда.

Колега тоді запевнив дипломатку, що ситуація покращиться, якщо пані посол розмістить твіт, де, наприклад, висловить своє захоплення діями Трампа. Такого вона робити не збиралася, тим паче вона навіть не веде аккаунту в Twitter. МІж тим ця історія є додатковим свідченням того, що розмови про значення "твіттер-дипломатії" за президентства Трампа є не таким вже і перебільшенням.

Чи не найбільшим здивуванням для Йованович стало те, що спершу їй пропонували затриматися в Україні на довше, ніж передбачала її каденція, а згодом вона була терміново відкликана. Їй навіть не дали можливості зібрати речі та нормально покинути свою посаду, а просили негайно сісти на наступний літак і прямувати до США.

Йованович стверджує, що думку про те, що Трамп не може більше їй довіряти, сформували лише дві особи: Луценко та Джуліані.

У своїх показах Йованович заявила, що її безпосередній керівник Майк Помпео більше не міг "захищати" її від президента Трампа. Хоча причиною її відкликання з України стали не її дії чи некоректні висловлювання, а поведінка пана Луценка, який намагався отримати підтримку Трампа, коли почав розуміти, що Петро Порошенко може програти вибори в Україні, кілька разів підкреслила дипломатка.

Ставка на Зеленського

У вересні, коли Білий дім без погодження з Києвом оприлюднив стенограму розмови Дональда Трампа та Володимира Зеленського, багатьох здивували слова українського президента про те, якою поганою була екскерівниця посольства США, яка нібито підтримувала на виборах його попередника Петра Порошенка.

Це суперечило тому, що доводилося чути навесні від американських дипломатів.

Здивували ці слова й саму Йованович.

Як з’ясувалося, в США давно зрозуміли, що Зеленський буде переможцем – і готувалися до цього.

Саме тому відразу після виборів Трамп зателефонував Зеленському, щоби привітати його. Цей дзвінок відбувся за рекомендацією посольства, запевнила Йованович.

А фрагмент допиту Йованович, де вона пригадує встановлення контакту між посольством та Зеленським, варто навести повністю.

– Коли ви вперше зрозуміли, що Зеленського можуть обрати президентом?

– Ми слідкували за опитуваннями, як він зростав навесні і влітку. Але влітку в дипломатії період затишшя, тому я вперше зустрілася з ним у вересні 2018 року [...] Від листопада ми почали знайомити його з американськими VIP-відвідувачами, які приїздять до України

[...] А в січні-лютому ми вже розуміли, що він, певно, буде наступним президентом.

– А як, на вашу думку, сам Зеленський ставився до вас?

– Поки я не прочитала стенограму розмови 25 липня (між Зеленським і Трампом), то вважала, що я йому подобаюся. [...] Але я думаю, він просто вважав, що (словами критики на мою адресу) він просто зробить приємне президенту Трампу.

* * * * *

Допит Марі Йованович став першою розмовою за закритими дверима, яку зробили публічною в рамках нового етапу процедури імпічменту Трампа.

Причому цілком можливо, що експосол, даючи такі відверті свідчення, не припускала, що дуже скоро вони стануть публічними. Це – лише частина 300-сторінкової доповіді, яка відкриває те, як працює американська дипломатія. Попереду – нові відкриття.

Однак проблемою є те, що публікація відвертих розповідей про кухню українсько-американських відносин може зашкодити не лише Трампу і не лише Держдепу, а врешті-решт, і Україні.

Автори:

Владислав Фарапонов,

експерт аналітичного центру "Ad astra";

Сергій Сидоренко,

редактор "Європейської правди"