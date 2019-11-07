Посол США: згода Зеленського на вимоги Трампа зіграла б на руку Росії

Згода президента України Володимира Зеленського виконати вимогу американського президента США Дональда Трампа щодо розслідування проти Джо Байдена могло зіграти на руку Росії.

Про це стало відомо із публікації закритих свідчень повіреного у справах США в Україні Вільям Тейлора перед Конгресом, огляд яких опублікувала "Європейська правда".

"Кошмар – це сценарій, коли президент Зеленський виходить на публіку, оголошує, що збирається розслідувати справу "Бурісми" та втручання у вибори 2016 року. Він може навіть подати це як складову низки інших розслідувань. Але згадавши про ці дві теми, він стикнувся би з пеклом – потрапив у великі неприємності тут, у США, і, мабуть, в Україні також, і все одно не отримав би безпекової допомоги. Ось це був би кошмар. Росіянам би це сподобалося", - сказав Тейлор.

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Він зазначив, що росіяни уважно слідкують за тим, яку підтримку американці збираються надавати українцям, і були б раді, якби Вашингтон відмовив.

"Росіяни тиснуть на Україну. Вони тиснуть на Україну через Донбас. Вони економічно тиснуть, вони роблять це через "Північний потік", вони чинять тиск на перемовинах про нову газову угоду, яку треба укласти до 1 січня. І вони, росіяни, хочуть знати, яку підтримку матимуть українці взагалі та з боку американців зокрема. Тому росіянам, певно, було би до вподоби приниження Зеленського з боку американців; до того ж, це розв’язало би руки Росії", - сказав посол.

Тейлор також заявив, що пішов би з посади посла, якби США відмовили Україні в наданні обіцяної допомоги.

"Адже саме такий сценарій мене хвилював найбільше, коли я зустрічався із держсекретарем Помпео 28 травня, обговорюючи можливість свого призначення у Київ. Я ще тоді сказав: пане держсекретар, ви знаєте, чинна політика потужної підтримки України – це те, що я можу підтримати, і саме за такої політики я буду радий поїхати до Києва щоби підтримати цю політику та просувати її. Однак тоді ж я сказав і Помпео, і іншим присутнім: якщо цей підхід зміниться, то це буде кошмаром. Це буде немов кинути Україну під автобус", - сказав він.

Нагадаємо, "Європейська правда" вже публікувала огляд розсекреченого допиту експосла США Марі Йованович (див. публікацію "Підтримка Зеленського, боротьба з Луценком та помста Трампа"), а також спільний огляд допитів Курта Волкера та Гордона Сондленда (публікація "Хто формує думку Трампа про Україну").