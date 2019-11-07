Посол США: согласие Зеленского на требования Трампа сыграло бы на руку России

Согласие президента Украины Владимира Зеленского выполнить требование американского президента США Дональда Трампа по расследованию против Джо Байдена могло сыграть на руку России.

Об этом стало известно из публикации закрытых свидетельств поверенного в делах США в Украине Уильяма Тейлора перед Конгрессом, обзор которых опубликовала "Европейская правда".

"Кошмар - это сценарий, когда президент Зеленский выходит на публику, объявляет, что собирается расследовать дело "Бурисмы" и вмешательства в выборы 2016 года. Он может даже подать это как составляющую ряда других расследований. Но вспомнив об этих двух темах, он столкнулся бы с адом - попал в большие неприятности здесь, в США, и, видимо, в Украине тоже, и все равно не получил бы безопасности помощи. Вот это был бы кошмар. Россиянам бы это понравилось", - сказал Тейлор.

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Он отметил, что россияне внимательно следят за тем, какую поддержку американцы собираются предоставлять украинцу, и были бы рады, если бы Вашингтон отказал.

"Русские давят на Украину. Они давят на Украину через Донбасс. Они экономически давят, они делают это через "Северный поток", они оказывают давление на переговорах о новом газовом соглашении, которое нужно заключить до 1 января. И они, русские, хотят знать, какую поддержку получат украинцы вообще и со стороны американцев в частности. Поэтому россиянам, вероятно, нравится унижение Зеленского со стороны американцев, к тому же это развязало бы руки России", - сказал посол.

Тейлор также заявил, что ушел бы с должности посла, если бы США отказали Украине в предоставлении обещанной помощи.

"Ведь именно такой сценарий меня волновал больше всего, когда я встречался с госсекретарем Помпео 28 мая, обсуждая возможность своего назначения в Киев. Я еще тогда сказал: господин госсекретарь, вы знаете, действующая политика мощной поддержки Украины - это то, что я могу поддержать, и именно при такой политике я буду рад поехать в Киев, чтобы поддержать эту политику и продвигать ее. Однако тогда же я сказал и Помпео, и другим присутствующим: если этот подход изменится, то это будет кошмаром. Это будет как бросить Украину под автобус", - сказал он.

Напомним, "Европейская правда" уже публиковала обзор рассекреченного допроса экс-посла США Мари Йованович (см. "Поддержка Зеленского, борьба с Луценко и месть Трампа"), а также общий обзор допросов Курта Волкера и Гордона Сондленда (публикация "Кто формирует мнение Трампа об Украине").