Республіканців попросили подати заявки на відкриті свідчення у справі імпічменту Трампа

Голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Адам Шифф попросив республіканців до суботи подати прохання про надання свідчень у рамках відкритих слухань у справі розслідування імпічменту президента Дональда Трампа.

Відповідна заява, опублікована у четвер, є в розпорядженні "Європейської правди".

Шифф заявив, що демократи не мають наміру вимагати публічних свідчень від кожного свідка, який давав покази на засіданнях за закритими дверима з депутатами.

Напередодні Шифф анонсував перші відкриті слухання у справі імпічменту Трампа, які мають початися наступного тижня.

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор, заступник помічника держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джордж Кент та експосол США в Україні Марі Йованович з’являться у Конгресі 13 та 15 листопада.

Наприкінці минулого тижня демократи, які мають більшість у нижній палаті Конгресу, ухвалили резолюцію про початок нового етапу цієї процедури. Це рішення дозволяє призначати відкриті слухання, чи то допити свідків, та публікувати тексти показів тих посадовців, яких раніше допитували за зачиненими дверима.

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