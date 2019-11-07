Республиканцев попросили подать заявки на открытые показания по делу импичмента Трампа

Председатель комитета по вопросам разведки Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф попросил республиканцев к субботе подать прошения о даче показаний в рамках открытых слушаний по делу расследования импичмента президента Дональда Трампа.

Соответствующее заявление, опубликованное в четверг, есть в распоряжении "Европейской правды".

Шифф заявил, что демократы не намерены требовать публичных показаний от каждого свидетеля, который давал показания на закрытых заседаниях с депутатами.

Накануне Шифф анонсировал первые открытые слушания по делу импичмента Трампа, которые должны начаться на следующей неделе.

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент и экс-посол США в Украине Мари Йованович появятся в Конгрессе 13 и 15 ноября.

В конце прошлой недели демократы, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, приняли резолюцию о начале нового этапа этой процедуры. Это решение позволяет назначать открытые слушания, или допросы свидетелей, и публиковать тексты показаний тех должностных лиц, которых ранее допрашивали за закрытыми дверями.

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