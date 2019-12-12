У Британії почалися дострокові вибори, що вирішать долю Brexit

Виборці Великої Британії у четвер, 12 грудня, вирішують на парламентських виборах, хто повинен врегулювати питання Brexit. Ці вибори розцінюють як одні із найважливіших після закінчення Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Провідними конкурентами на виборах є прем'єр-міністр Борис Джонсон, який каже, що виведе Британію з Європейського Союзу до 31 січня, та лідер опозиції Джеремі Корбін, який обіцяє черговий референдум щодо Brexit. Прем'єр сподівається, що новий склад парламенту підтримає його угоду щодо Brexit, адже він обіцяв здійснити вихід ще 31 жовтня.

30 жовтня 438 депутатів Палати громад ухвалили законодавство, що проклало шлях до перших грудневих виборів з 1923 року. Консервативну партію Джонсона протягом кампанії критикували за використання оманливої ​​тактики в соціальних медіа, в той час як Лейбористська партія Корбіна прагнула виграти голосування, обіцяючи оподаткувати багатих, збільшити державні видатки, а також націоналізувати залізничну галузь та водопровідні компанії.

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Усі ключові опитування громадської думки говорять про те, що Джонсон виграє, хоча їхні моделі передбачають різні сценарії.

Виборчі дільниці відкрилися о 9 і закриються опівночі за Києвом, коли екзитпол дасть перші вказівки на результат. Офіційні результати з 650 різних округів Великої Британії почнуть надходити з першої ночі до 7 ранку.

Після 31 січня Велика Британія вступить у перехідний період, протягом якого вона буде вести переговори про нові відносини з ЄС. Джонсон пообіцяв це зробити до кінця 2020 року.