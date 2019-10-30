Парламент Британії проголосував за дострокові вибори у грудні: перші за 96 років

Парламент Великої Британії підтримав пропозицію прем’єр-міністра Бориса Джонсона провести дострокові вибори 12 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на ВВС.

438 депутатів Палати громад ухвалила законодавство, що проклало шлях до перших грудневих виборів з 1923 року. Проти проголосували всього 20 депутатів.

Законопроєкт ще має бути затверджений у Палаті лордів, але він може стати законом до кінця тижня. Якщо це станеться, розпочнеться п'ятитижнева передвиборча кампанія.

Прем'єр-міністр заявив, що громадськість повинна мати "вибір" щодо майбутнього Brexit і країни.

Джонсон сподівається, що вибори дадуть йому новий мандат на його угоду щодо Brexit та допоможуть вийти з глухого кута, через який вихід з ЄС довелося відкласти до 31 січня.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Британії офіційно прийняв пропозицію ЄС про продовження процесу Brexit до 31 січня після того, як британський парламент не підтримав його угоду про вихід.

Це означає, що Британія не покине ЄС 31 жовтня, як неодноразово обіцяв Джонсон.