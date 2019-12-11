Джонсон отримає більшість у 28 місць в парламенті Британії - опитування

Британська Консервативна партія виграє парламентські вибори 12 грудня й отримає більшість Палаті громад у 28 депутатів.

Про це свідчить прогноз YouGov, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Соціологи вважають, що консерватори отримають 339 місць у парламенті (на 22 більше, ніж на останніх виборах у 2017 році), а кількість місць Лейбористської партії знизиться до 231 (на 31 мандат).

Ця так звана модель MRP точно передбачила результати виборів у 2017 році. Проте модель також передбачає, що в ході передвиборчих перегонів шанси провідних партій значно підрівнялися за останні два тижні. Перший прогноз передбачав консерваторам перемогу з перевагою в 68 мандатів.

Обидва прогнози YouGov припускають, що у прем'єр-міністра буде достатньо депутатів, щоб ратифікувати угоду про Brexit, яку він уклав з Брюсселем, і забезпечити вихід Британії з ЄС 31 січня.

Проте діапазон можливих результатів останнього опитування простягається від 367 консервативних місць до всього 311. "Виходячи з цієї моделі, ми не можемо виключити підвішений парламент", - заявив Ентоні Уеллс, директор з політичних досліджень YouGov.

"Підвішений" парламент виявляється в разі, якщо жодна партія в ході виборів не набрала переважної більшості, тобто не отримала більше половини всіх мандатів Палати громад.

В такому випадку уряд (зазвичай воно формується партією, що отримала переважну більшість) не матиме достатньої опори для голосування законопроєктів без підтримки з боку членів інших партій.

Згідно з опитуванням, ліберал-демократи отримають 15 місць (на 3 більше), Шотландська національна партія отримає 41 мандат (+6), "Плайд Камрі" отримає чотири (без змін), а партія "Зелених" - одне (без змін). Очікується, що партія "Brexit" не потрапить в парламент.