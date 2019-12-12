У Конгресі США затвердили $300 млн оборонної допомоги Україні
Палата представників американського конгресу затвердила закон про оборонний бюджет, додавши до нього положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Як повідомляє "Європейська правда", рішення ухвалили переважно більшістю голосів (337-48).
Рішення, ухвалене Палатою представників, має пройти затвердження у Сенаті; очікується, що це відбудеться вже на початку наступного тижня. Далі його має підписати президент.
Положення документу передбачає до $300 млн у 2020 фінансовому році для надання безпекової допомоги Україні, з яких $100 млн доступні лише для летальної допомоги. Нагадаємо, в бюджеті 2019 року на летальну допомогу Україні було передбачено на $50 млн менше.
Документ також додасть до відповідних категорій допомоги Україні з безпеки та розвідки прибережні оборонні крилаті ракети і протикорабельні ракети.
Нагадаємо, Палата представників додала до оборонного бюджету положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".