В Конгрессе США утвердили $300 млн оборонной помощи Украине

Палата представителей американского Конгресса утвердила закон об оборонном бюджете, добавив в него положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

Как сообщает "Европейская правда", решение было принято подавляющим большинством голосов (377-48).

Решение, принятое Палатой представителей, должно пройти утверждение в Сенате; ожидается, что это произойдет уже в начале следующей недели. Далее его должен подписать президент.

Положения документа предусматривают до $300 млн в 2020 финансовом году для предоставления Украине помощи в сфере безопасности, из которых $100 млн доступны для летального оборонного вооружения. Напомним, в бюджете 2019 году на это было предусмотрено на $50 млн меньше.

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Документ также добавит к соответствующим категориям помощи Украине по безопасности и разведке прибрежные оборонительные крылатые ракеты и противокорабельные ракеты.

Напомним, Палата представителей добавила в оборонный бюджет положения о санкциях против компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".