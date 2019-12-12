Комітет Сенату США затвердив проєкт санкцій проти Туреччини

Комітет Сенату США 11 грудня підтримав законопроєкт щодо запровадження санкцій проти Туреччини після її наступу в Сирії та придбання російської ракетної системи С-400.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

18 членів комітету з міжнародних відносин під керівництвом республіканців проголосували за те, щоб надіслати законопроєкт "Промоція американської національної безпеки та запобігання відродженню ІДІЛ" на голосування у Сенат.

"Зараз настав час Сенату зібратися разом і скористатися цією можливістю змінити поведінку Туреччини", - заявив сенатор Джим Ріш, голова комітету, головний ініціатор законопроєкту разом з сенатором-демократом Боб Менендесом.

Інший республіканець, сенатор Ранд Пол, виступив проти цього акту. Він заявив, що це послабить владу президента і може ускладнити переговори з президентом Туреччини Таїпом Ердоганом з питань, таких як придбання російської ракетної системи союзником НАТО та бойові дії в Сирії.

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Інші сенатори категорично не погодилися.

Міністерство закордонних справ Туреччини охарактеризувало останні ініціативи Конгресу як "новий прояв неповаги до наших суверенних рішень щодо нашої національної безпеки".

"Ці ініціативи не мають жодної функції, крім шкоди для турецько-американських відносин", - сказано в заяві МЗС із закликом до Конгресу діяти зі здоровим глуздом.

Туреччина раніше пообіцяла помститися за будь-які санкції США за купівлю С-400 і заявила, що вони не вплинуть на її використання російських систем.

"Зрозуміло, що члени Конгресу закрили очі і вуха на правду", - заявив речник президента Туреччини Ібрагім Калін.

Щоб стати законом, законодавство мало бути ухвалене Палатої представників, яка прийняла свій власний законопроєкт про санкції у жовтні, та його має підписати Трамп.