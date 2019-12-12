МЗС Німеччини прокоментувало висилку німецьких дипломатів Москвою

МЗС Німеччини назвало необгрунтованим рішення Москви вислати двох співробітників німецького посольства з країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС Німеччини.

"Федеральний уряд з жалем відзначає рішення російського уряду оголосити двох співробітників посольства Німеччини в Москві персонами нон грата. Це рішення посилає невірний сигнал і є необґрунтованим" - заявили в МЗС Німеччини.

Як повідомлялося, МЗС РФ вирішило вислати двох співробітників посольства Німеччини у відповідь на висилку Берліном двох російських дипломатів.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства в Німеччині, в якому може бути замішана російська влада.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні у двох замовних вбивствах.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.