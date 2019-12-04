Меркель назвала причину висилки співробітників посольства РФ

Німеччина ухвалила рішення про видворення двох працівників російського посольства після того, як стало зрозуміло, що Росія не співпрацює зі слідством у справі вбивства громадянина Грузії, колишнього чеченського командира Зелімхана Хангошвілі, у серпні в Берліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Меркель зазначила, що підніме тему висилки з президентом РФ Владіміром Путіним на переговорах у "Нормандському форматі" в Парижі 9 грудня.

"Я зустрічаюся з російським президентом на наступному тижні і проінформую його", - сказала Меркель на саміті НАТО в Лондоні. "Ми ухвалили це рішення, тому що не бачили, що Росія підтримує нас у проясненні цього вбивства".

"Я не думаю, що це стане тягарем для зустрічі в "Нормандському форматі". Там йтиметься про Україну та про те, як просунутися вперед в мінському процесі. Але з точки зору двосторонніх відносин - це подія", - сказала Меркель, цитує ТАСС.

Напередодні ЗМІ повідомили, що федеральні прокурори Німеччини вважають російську розвідку причетною до вбивства. За інформацією видання, федеральний уряд швидко відреагував на нові дані у справі убивства та розпорядився негайно видворити з країни двох працівників російського посольства.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, прямував у мечеть.

Підозрюваний був затриманий незабаром після вбивства, і тижневик Der Spiegel повідомив, що його номер паспорта свідчить про зв’язок з російськими спецслужбами.

Розслідування веде генеральна прокуратура у Карлсруе. У поширеному відомством комюніке зазначається, що Генеральний прокурор Німеччини заявляє про "достатню кількість доказів того, що вбивство сталося або від імені державних органів Російської Федерації, або осіб Автономної Чеченської Республіки в складі Російської Федерації".