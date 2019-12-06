Росіянин, який скоїв резонансне вбивство в Берліні, служив у ФСБ - ЗМІ

Росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні двох замовних вбивствах.

Про це йдеться в другій частині розслідування Bellingcat, Der Spiegel і російського сайту The Insider, присвяченій справі, повідомляє "Європейська правда".

У першій частині розслідування йшлося про те, що Красиков, заарештований у Німеччині з документами на ім’я Вадим Соколов, брав участь також у вбивстві бізнесмена Юрія Козлова в квітні 2007 року в місті Костомукша в Карелії.

Красиков був одним із підозрюваних у цій справі, інформація про яку зараз видалена з бази даних, йдеться у матеріалі. Він перебував у розшуку. Двох інших обвинувачених із прізвищами Іванов і Фоменко судили за цією справою 2014 року. Їх об’єднувала колишня служба в одному загоні спецпризначення ФСБ.

Судовий процес про вбивство Козлова був припинений, а в червні 2015 року Красикова прибрали з федерального розшуку і бази Інтерполу. Невдовзі він отримав паспорт на ім’я Соколова.

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Красиков, схоже, був завербований спецслужбами як найманий вбивця, вважають розслідувачі. Подібну схему застосували при вербуванні Алексєя Комаричева, який в Україні навесні цьогоріч намагався підірвати автомобіль офіцера військової розвідки.

До Києва він приїхав за документами на ім’я Андрій Ломако. Бомбою йому відірвало обидві руки, але він вижив. Раніше він був співробітником російської Федеральної служби з контролю за наркотиками (ФСКН). У Києві він виконував завдання російської військової розвідки, вважають розслідувачі.

Так само згадується справа 2015 року, коли Олег Смородінов, громадянин Росії з кримінальним минулим і досвідом участі в бойових діях на Донбасі, будучи завербованим російськими спецслужбами, вирушив в українське місто Рівне, де вбив офіцера.

Згодом його заарештували українські органи. У нього нібито був список з шести осіб, ймовірних жертв майбутніх замахів, які раніше консультували або воювали за грузинську армію під час війни з Росією 2008 року, як і вбитий в Берліні Хангошвілі.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства, в якому може бути замішана російська влада.