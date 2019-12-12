Росія висилає двох німецьких дипломатів

МЗС РФ вирішило вислати двох співробітників посольства Німеччини у відповідь на висилку Берліном двох російських дипломатів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.

Раніше стало відомо, що до російського зовнішньополітичного відомства викликали посла Німеччини в РФ Гезе фон Гайра.

Йому було висловлений протест у зв’язку з рішенням уряду Німеччини оголосити двох співробітників російського посольства в Берліні персонами нон грата.

"У зв'язку з цим, керуючись принципом взаємності та статтею 9 Віденської конвенції про дипломатичні зносини 1961 року, російська сторона в порядку відповіді прийняла рішення про оголошення "persona non grata" двох співробітників посольства ФРН в Росії" - заявили в МЗС РФ.

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Відомство дало дипломатам сім днів на те, щоб покинути територію Росії.

"Послу ФРН вручена нота відповідного змісту" - додали у міністерстві.

4 грудня Німеччина оголосила двох російських дипломатів персонами нон ґрата, пояснивши це тим, що Москва недостатньо активно співпрацює з Берліном у розслідуванні гучного вбивства в Німеччині, в якому може бути замішана російська влада.

Як свідчать розслідування ЗМІ, росіянин Вадим Красиков, заарештований в Німеччині за звинуваченням у вбивстві громадянина Грузії Зелімхана Хангошвілі, раніше служив у загоні спецпризначення ФСБ РФ "Вимпел" і брав участь ще принаймні у двох замовних вбивствах.

Хангошвілі воював у другій чеченській війні проти російських військ на Північному Кавказі в 2001-2005 роках. Він був польовим командиром і близьким союзником чеченського президента Аслана Масхадова. Він був убитий пострілом в голову в центральному берлінському парку в серпні, коли прямував у мечеть.