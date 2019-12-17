США готовят визит Помпео в Украину и рассматривают кандидатуру нового посла - СМИ

Чиновники администрации президента Трампа планируют принять меры для стабилизации отношений США с Украиной на фоне расследования импичмента, которое сильно повредило связи между двумя странами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Politico.

"Помощники президента Дональда Трампа рассматривают возможность назначения нового американского посла в Киев", - пишет издание.

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По его данным, должность посла может занять глава немецкого фонда Маршалла США, генерал-лейтенант в отставке Кейт Дейтон, утверждают несколько источников, близких к процессу выбора посла. По данным газеты, Трампу нравится кандидатура Дейтона, а сам генерал уже выражал готовность приступить к новой работе.

Среди других претендентов на должность посла называют и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппа Рикера, которого уже рассматривали как возможного кандидата в послы зимой 2018 года.

Чиновники в Киеве и Вашингтоне надеются, что новый посол поможет стабилизировать отношения, которые остаются хрупкими на фоне расследования об импичменте.

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Также отмечается, что Государственный секретарь США Майк Помпео, как ожидается, посетит Украину в следующем месяце, чтоб продемонстрировать поддержку Вашингтона. Чиновник администрации Трампа подтвердил, что поездка Помпео в Украину станет первой для него на посту главы дипломатии США.

Напомним, обстоятельства отзыва предыдущего посла США в Украине Мари Йованович находятся в центре расследования демократов об импичменте Дональда Трампа.