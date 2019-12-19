Путін знову пропонує Україні знижку на газ і обіцяє зберегти транзит

Президент Російської Федерації Владімір Путін каже, що Москва планує зберегти транзит газу через Україну і пропонує Києву купувати газ зі знижкою 20-25%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Путін сказав на своїй великій пресконференції у четвер.

"Попри будівництво нових інфраструктурних об’єктів, таких як "Північний потік-1", "Північний потік-2", "Турецький потік", будемо зберігати транзит через Україну. Питання в об’ємах цього транзиту і термінах, на які можна укласти контракт", - сказав глава Російської Федерації.

Читайте також В Єврокомісії розказали про очікування від газових переговорів з Україною та РФ

Путін сказав, що Росія зацікавлена у використанні українського транзиту й надалі, оскільки "це зручно". Він також нагадав, що РФ пропонує Україні купувати у неї газ дешевше.

"Ми готові постачати в Україну газ зі знижкою, я вже говорив, 20-25%, це можна зробити. Тоді можна було б і для кінцевого споживача знизити, а не підвищувати, як заплановано у вас (в Україні – Ред.) зараз з 1 січня наступного року", - сказав він.

"Я думаю, що ми домовимось. До речі, ми на шляху до цих домовленостей. Ми будемо прагнути, щоб і українська сторона була задоволена домовленостями. В нас немає жодного бажання загострювати ситуацію в енергетиці і якось використовувати це для впливу на ситуацію в Україні", - завершив він.

Нагадаємо, в четвер у Берліні відбуваються тристоронні газові переговори Україна-Єврокомісія-РФ, які зосереджені навколо політичної угоди, що охоплює тривалість, обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту, а також арбітражу.

31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість "газової війни" під час продовження переговорів із Російською Федерацією щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.