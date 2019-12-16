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Путін і Меркель обговорили український транзит газу і "Північний потік-2"

Понеділок, 16 грудня 2019, 15:51

З ініціативи Берліна відбулася телефонна розмова президента РФ Владіміра Путіна з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента РФ.

Путін і Меркель дали "позитивну оцінку підсумкам минулого в Парижі 9 грудня саміту в "нормандському форматі", на якому узгоджено деякі кроки з реалізації мінського Комплексу заходів, що є безальтернативною основою врегулювання" конфлікту, заявили у Путіна.

Сторони також обговорили "актуальні для забезпечення енергобезпеки країн Євросоюзу питання співпраці в газовій галузі, зокрема в контексті перспектив транзиту російського природного газу через територію України після 1 січня 2020 року і здійснення проєкту "Північний потік-2".

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Водночас основну увагу приділено проблематиці лівійської кризи, заявили в Москві.

"Відзначено важливість недопущення подальшого загострення ситуації і необхідність відновлення мирного діалогу. Путін підтвердив готовність Росії до продовження сприяння посередницьким зусиллям на цьому напрямку з боку Німеччини і ООН", - йдеться у повідомленні.

"Домовлено про підтримку контактів на різних рівнях", - зазначили у Кремлі.

Очікується, що санкції проти проєкту "Північний потік-2", передбачені в законі про оборонний бюджет США, будуть незабаром ухвалені у Сенаті. Вони можуть принаймні затягнути завершення будівництва.

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