У Берліні відбудуться газові переговори ЄС-Україна-Росія

19 грудня у Берліні пройдуть тристоронні газові переговори на політичному рівні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

В Єврокомісії заявили, що переговори будуть зосереджені навколо політичної угоди, що охоплює тривалість, обсяги і тарифи майбутнього транзитного контракту, а також арбітражу.

Перед переговорами колишній заступник глави Єврокомісії із Енергосоюзу Марош Шефчович проведе двосторонню зустріч з міністром економіки і енергетики Німеччини Петером Альтмаєром.

Нагадаємо, 31 грудня 2019 року закінчується термін дії контракту на транзит газу через територію України з РФ. Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук допускає можливість "газової війни" під час продовження переговорів із Російською Федерацією щодо транзиту газу після 1 січня 2020 року.

"Україна буде домовлятися про газ далі, можливо, непросто, можливо, з "газовою війною". Але ми повністю готові до цього: наші сховища наповнені, нашу логіку підтримують ЄС і рішення Стокгольмського арбітражу, а "Північний потік-2" недобудований", - заявив він.