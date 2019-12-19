Путин снова предлагает Украине скидку на газ и обещает сохранить транзит

Президент Российской Федерации Владимир Путин говорит, что Москва планирует сохранить транзит газа через Украину и предлагает Киеву покупать газ со скидкой 20-25%.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Путин сказал на своей большой пресс-конференции в четверг.

"Несмотря на строительство новых инфраструктурных объектов, таких как "Северный поток-1", "Северный поток-2", "Турецкий поток", будем сохранять транзит через Украину. Вопрос в объемах этого транзита и сроках, на которые можно заключить контракт", - сказал глава Российской Федерации.

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Путин сказал, что Россия заинтересована в использовании украинского транзита и в дальнейшем, поскольку "это удобно". Он также напомнил, что РФ предлагает Украине покупать у нее газ дешевле.

"Мы готовы поставлять в Украину газ со скидкой, я уже говорил, 20-25%, это можно сделать. Тогда можно было бы и для конечного потребителя снизить, а не повышать, как запланировано у вас (в Украине. - Ред.) с 1 января следующего года ", - сказал он.

"Я думаю, что мы договоримся. Кстати, мы на пути к этим договоренностям. Мы будем стремиться, чтобы и украинская сторона была довольна договоренностями. У нас нет никакого желания обострять ситуацию в энергетике и использовать это для влияния на ситуацию в Украине" , - заключил он.

Напомним, в четверг в Берлине проходят трехсторонние газовые переговоры Украина-Еврокомиссия-РФ, сосредоточенные вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража.

31 декабря 2019 года истекает срок действия контракта на транзит газа через территорию Украины с РФ.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук допускает возможность "газовой войны" во время продолжения переговоров с Российской Федерацией о транзите газа после 1 января 2020 года.