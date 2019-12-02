Зеленський прокоментував заяви Трампа про корумповану Україну

Президент Володимир Зеленський заявив, що США шкодять Україні, коли посилають світу сигнал про неї як про корумповану державу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський розповів у інтерв'ю західним ЗМІ Der Spiegel, Le Monde, Time і Gazeta Wyborcza.

"Я хочу від США, і я теж це відчуваю, щоб вони допомагали, і щоб вони зрозуміли, що ми – суб’єкт, щоб вони не домовлялися з іншими за нашими спинами. Сполучені Штати посилають щось на зразок сигналу світу, в Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, в Європу. І коли вони кажуть, що Україна - корумпована країна, це дуже жорсткий сигнал.

Я хочу, щоб Сполучені Штати зрозуміли: тепер це інша країна, ми абсолютно інші люди. Звичайно, органи влади були довго корумпованими, але ми їх очищуємо", - сказав він.

Зеленський зазначив, що обговорював з президентом США Дональдом Трампом його бачення України як корумпованої держави.

"Я сказав йому на нашій зустрічі, що не хочу, аби у нього була така картина нашої країни. І що він повинен просто приїхати сюди і подивитися, як ми живемо, і, перш за все, що ми за люди. Мені здалося, він мене почув. Принаймні, він сказав на зустрічі: так, я бачу, є молоді, нові люди", - сказав Зеленський.

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Нагадаємо, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на свідченнях в Конгресі заявив, що Трамп не хотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, вважаючи Україну корумпованою країною.

"Він сказав, що Україна - корумпована країна, повна "жахливих людей". Він сказав, що "вони намагалися мене скинути". Під час цієї розмови він посилався на розмови з мером Джуліані", - заявляв Волкер.

Однією з наскрізних тем, яка піднімалася під час свідчень американських посадовців в рамках розслідування щодо імпічменту президента США Дональда Трампа, була його непереборна ненависть до України.