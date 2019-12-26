64% українців підтримують вступ до ЄС, 51% - до НАТО  

Понад 64% українців вважають, що Україна має інтегруватися в Європейський Союз, понад 51% підтримують вступ України до НАТО.

Такі результати загальнонаціонального дослідження, проведеного фондом Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова 13-18 грудня, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

64,2% респондентів вважають, що Україна має вступати до ЄС, 12,7% - до Євразійського економічного союзу, 23,1% - не змогли відповісти на це запитання.

51,2% опитаних дотримуються думки, що вступ до НАТО як варіант гарантування безпеки був би найкращим для України.

26,1% респондентів упевнені, що гарантувати безпеку України може її позаблоковий статус. 5,5% респондентів схиляються до військового союзу з Росією та іншими країнами СНД, а 1,5% - до військового союзу зі США. При цьому 1,6% опитаних назвали інші варіанти, а 14,1% респондентів не змогли відповісти.

Дослідження проводилося в усіх регіонах України, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Зазначимо, схожі дані минулого тижня оприлюднила група "Рейтинг". За результатами її дослідження, 60% українців підтримують вступ України до Європейського союзу, 52% виступають за вступ країни до НАТО.