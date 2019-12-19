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Кількість українців, які підтримують вступ до ЄС, зросла до 60%, за НАТО – 52%

Четвер, 19 грудня 2019, 14:16

60% українців підтримують вступ України до Європейського союзу, 52% виступають за вступ країни до НАТО – це більше, ніж під час попереднього опитування.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного групою "Рейтинг", передає "Європейська правда".

"У грудні зросла підтримка проєвропейського вектора розвитку країни: 60% підтримують вступ до Євросоюзу (у листопаді – 57%), 52% підтримують вступ до НАТО (48% – у листопаді)", - йдеться у повідомленні.

Соціологи зазначають, що у питаннях зовнішньополітичної орієнтації України і далі спостерігаються чіткі регіональні відмінності: прихильників прозахідного напрямку руху країни більше на Заході та у Центрі, противників – на Півдні та Сході.

Серед мешканців південно-східних областей переважає підтримка ідеї про рівновіддаленість від Росії та Заходу, або ж проросійські орієнтації.

Опитування проводилось 13-17 грудня серед населення України від 18 років і старше. В опитуванні взяли участь 2500 респондентів.

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