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Трамп передумав проводити саміт G7 у своєму гольф-клубі

Вівторок, 3 грудня 2019, 19:35

Дональд Трамп заявив, що наступного року США проведуть саміт G7 в заміській резиденції президента "Кемп-Девід" в штаті Меріленд. Попередні плани провести саміті на особистому курорті президента були гучно розкритиковані.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

"Це буде Кемп-Девід, місце, яке подобається людям", - сказав Трамп у вівторок під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо в Лондоні, де лідери беруть участь у саміті, присвяченому 70-річчю НАТО.

Трамп у жовтні скасував рішення про проведення зустрічі 2020 року на своєму гольф-курорті National Doral Miami resort після закидів республіканців, демократів та експертів з питань етики щодо того, що він використовує масштабний урядовий захід для спрямування коштів платників податків на його майно, що має фінансові труднощі.

Критики оцінили цей крок як кричуще зловживання владою і останній приклад того, що Трамп порушує положення Конституції, яка забороняє американським чиновникам отримувати виплати чи подарунки від закордонних урядів.

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46-а зустріч G-7 - до якої належать Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Велика Британія - запланована на червень 2020 року.

В.о. глави адміністрації президента США Мік Малвейні раніше недооцінив "Кемп-Девід" як місце зустрічі на найвищому рівні, заявивши, що учасники саміту 2012 G7 року "ненавиділи його".

"Я розумію, чому люди, які брали участь, ненавиділи його і подумали, що G7 має жалюгідне місце", - сказав він на жовтневій пресконференції. "Воно було занадто мале. Воно було занадто віддалене. Наскільки я розумію, медіа воно сподобалось, тому що довелося їхати годину в автобусі, щоб туди потрапити".

Малвейні заявляв також, що президент Трамп може запросити президента РФ на саміт G7.

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Трамп G7 (група семи) США
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