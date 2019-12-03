Трамп передумал проводить саммит G7 в своем гольф-клубе

Дональд Трамп заявил, что в следующем году США проведут саммит G7 в загородной резиденции президента "Кэмп-Дэвид" в штате Мэриленд. Предыдущие планы провести саммит на личном курорте президента были громко раскритикованы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

"Это будет "Кэмп-Дэвид", место, которое нравится людям", - сказал Трамп во вторник во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Лондоне, где лидеры участвуют в саммите, посвященном 70-летию НАТО.

Трамп в октябре отменил решение о проведении встречи 2020 года на своем гольф-курорте National Doral Miami resort после упреков республиканцев, демократов и экспертов по вопросам этики о том, что он использует масштабное правительственное мероприятие для направления средств налогоплательщиков на его имущество, имеющее финансовые трудности.

Критики оценили этот шаг как вопиющее злоупотребление властью, и последний пример того, что Трамп нарушает положения Конституции, которая запрещает американским чиновникам получать выплаты или подарки от зарубежных правительств.

Сорок шестая встреча G-7 - в которую входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания - запланирована на июнь 2020 года.

И.о. главы администрации президента США Мик Малвейни ранее недооценил "Кэмп-Дэвид" как место встречи на высшем уровне, заявив, что участники саммита G7 2012 года "ненавидели его".

"Я понимаю, почему люди, которые участвовали, ненавидели его и подумали, что G7 имеет жалкое место", - сказал он на октябрьской пресс-конференции.

Малвейни заявлял также, что президент Трамп может пригласить президента РФ на саммит G7.