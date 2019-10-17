Білий дім: Трамп може запросити Путіна на саміт G7

В.о. глави адміністрації президента США Мік Малвейні на брифінгу в четвер заявив, що президент Трамп може запросити президента РФ на саміт G7, який наступного року відбудеться на гольф-курорті Трампа у Флориді.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Так, я думаю, ми можемо (запросити Путіна. – Ред.), - сказав він, відповідаючи на питання журналістів. Малвейні пояснив, що принцип проведення самітів G7 передбачає також можливість запрошення інших лідерів у якості гостей.

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З його слів випливає, що наразі не йдеться про запрошення Путіна як члена Групи восьми, оскільки, за його словами, "дискусії про перехід від G7 до G8 тривають".

Під час проведення саміту G7 у Франції цього року Трамп заявив, що запросить президента РФ Владіміра Путіна як гостя на саміт Групи семи в США. За його словами, було б доцільно повернути Москву до клубу.

Росія заявляла, що не вважає можливим повернення до G7/G8 на запрошення "лише однієї країни", оскільки всі рішення Група ухвалює на підставі консенсусу.