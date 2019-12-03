Глава Єврокомісії обговорила з Путіним Донбас і "нормандську зустріч"
Нова глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент РФ Владімір Путін під час телефонної розмови у вівторок обговорили відносини між Євросоюзом та Росією і врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Раніше речник Єврокомісії Ерік Мамер заявив, що фон дер Ляєн подзвонить Путіну в рамках проведення переговорів з лідерами G20.
У Єврокомісії наразі не проінформували про хід розмови. Натомість пресслужба Кремля повідомила, що фон дер Ляєн і Путін обговорили питання, пов'язані з майбутньою зустріччю у нормандському форматі в Парижі.
"В цьому контексті підкреслювалася важливість послідовного виконання Мінських домовленостей", - заявили у Кремлі.
Також, за інформацією пресслужби президента РФ, обидві сторони відзначили, що "попри нинішній непростий період у відносинах між Росією і Євросоюзом, в загальних довгострокових інтересах - знаходити точки дотику з ключових тем європейського та міжнародного порядку денного, розвивати прямий діалог".
Як відомо, новий склад Єврокомісії на чолі з фон дер Ляєн почав роботу 1 грудня.
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