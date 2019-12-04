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Трамп погрожує покарати Німеччину за низькі військові витрати

Середа, 4 грудня 2019, 14:26

Президент США Дональд Трамп попередив, що Німеччині слід збільшити свої військові витрати або зіткнутися з торговими санкціями.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Трамп виголосив попередження у вівторок, перебуваючи у Лондоні на саміті лідерів НАТО, і напередодні двосторонньої зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, запланованої на середу.

Він сказав, що очікує, що Німеччина збільшить свої військові витрати. "Вони повинні", - сказав Трамп. "Інакше, якщо вони цього не хочуть, мені доведеться дещо зробити щодо торгівлі".

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Трамп також сказав, що Німеччина виділяє лише 1,1% ВВП на оборону (хоча насправді 1,38%).

Президент США напередодні також сказав, що він "розглядає" санкції проти трубопроводу "Північний потік-2".

За останнім звітом НАТО, цього року 9 союзників досягли рівня витрат на оборону у 2% ВВП. Більшість країн-членів Альянсу планують досягти цієї межі до 2024 року.

Міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляла, що Німеччина витрачатиме на оборону 2% свого ВВП до 2031 року, тоді як лідери НАТО домовилися досягти такого рівня витрат до 2024 року.

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