9 країн НАТО витрачають на оборону понад 2% ВВП: в лідерах - США і Болгарія

У 2019 році витрати на оборону європейських союзників по НАТО та Канади збільшилися на 4,6% і зростають п'ятий рік поспіль.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції у Брюсселі.

За словами Столтенберга, до кінця 2020 року ці союзники загалом збільшать витрати на оборону на $130 мільярдів. Виходячи з останніх підрахунків, збільшення витрат на оборону до кінця 2024 року становитиме $400 мільярдів.

"Це небачений прогрес, і це робить НАТО сильнішим", - сказав генсек.

Він також повідомив, що цього року 9 союзників досягли рівня витрат на оборону у 2% ВВП. Більшість країн-членів Альянсу планують досягти цієї межі до 2024 року.

"Союзники також вкладають мільярди більше в нові можливості та роблять внесок у розгортання НАТО по всьому світу. Тож ми на правильному шляху, але не маємо зупинятися, ми повинні тримати оберти", - сказав він.

Відповідно до звіту на сайті НАТО, найбільше витрачають на оборону США – 3,42% ВВП. Далі йдуть Болгарія – 3,25%, та Греція – 2,28%.

До списку країн, які досягли відповідного рівня, входять Велика Британія, Естонія, Румунія, Литва, Латвія та Польща.

Цього тижня стало відомо, що адміністрація Білого дому переходить до істотного скорочення свого внеску в колективний бюджет НАТО.

Раніше США забезпечували близько 22% прямого фінансування НАТО, що покривало витрати на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції у сфері безпеки, а також на окремі військові операції.

Це значною мірою символічний крок, оскільки прямий бюджет НАТО відносно невеликий - близько $2,5 млрд, і він відокремлений від національних оборонних бюджетів.