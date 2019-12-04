Трамп угрожает наказать Германию за низкие военные расходы

Президент США Дональд Трамп предупредил, что Германии следует увеличить свои военные расходы или столкнуться с торговыми санкциями.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Трамп сделал предупреждение во вторник, находясь в Лондоне на саммите лидеров НАТО, и накануне двусторонней встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, запланированной на среду.

Он сказал, что ожидает, что Германия увеличит свои военные расходы. "Они должны", - сказал Трамп. "Иначе, если они этого не хотят, мне придется кое-что сделать по торговле".

Трамп также сказал, что Германия выделяет лишь 1,1% ВВП на оборону (хотя на самом деле 1,38%).

Президент США накануне также сказал, что он "рассматривает" санкции против трубопровода "Северный поток-2".

По последнему отчету НАТО, в этом году 9 союзников достигли уровня расходов на оборону в 2% ВВП. Большинство стран-членов планируют достичь этого предела до 2024 года.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла, что Германия будет тратить на оборону 2% своего ВВП к 2031 году, тогда как лидеры НАТО договорились достичь такого уровня расходов до 2024 года.