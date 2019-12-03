Трамп - країнам НАТО: 2% ВВП на оборону мало, потрібно 4%

Президент США Дональд Трамп заявив, що країни НАТО мають витрачати 4% ВВП на оборони, тоді як зараз встановлена мета у 2%.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Лондоні напередодні зустрічі лідерів країн Альянсу.

"Два відсотки дуже низька цифра, має бути чотири", - сказав Трамп.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг у свою чергу нагадав, що до кінця 2020 року ці союзники загалом збільшать витрати на оборону на $130 мільярдів.

Трамп спочатку сказав, що дуже задоволений збільшенням військових витрат НАТО.

"Військові витрати в Європі та Канаді протягом багатьох років летіли вниз, як на американських гірках. Зараз вони почали рости, і США дуже задоволені цим. Генсек Столтенберг виконав відмінну роботу", - заявив він.

Однак пізніше він також висловив незадоволення низьким рівнем витрат деяких країн, зокрема, згадавши Німеччину.

"Німеччина платить 1,1% (насправді 1,38%. - Ред.), деякі країни роками практично не платять у бюджет НАТО Має бути справедливий розподіл", - сказав він.

За останнім звітом НАТО, цього року 9 союзників досягли рівня витрат на оборону у 2% ВВП. Більшість країн-членів Альянсу планують досягти цієї межі до 2024 року.

Витрати США склали 3,42%, при цьому п’ять років тому вони були вищі – майже 4%.