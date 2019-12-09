РФ - не ворог НАТО, але застосувала військову силу проти України - генсек
НАТО не розглядає Росію як ворога та не ділить світ на ворогів і друзів.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".
"Ми не створюємо список ворогів. Ми не визначаємо Росію як ворога. Що ми бачимо, це те, що є самовпевнена Росія, яка застосувала військову силу проти сусіда, України", - заявив він.
"Ми не ділимо світ на ворогів і друзів", - сказав генсек.
Раніше він зазначив, що НАТО робить все, аби сценарій російського вторгнення в Україну не повторився проти котрогось із членів Альянсу.
Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.
Столтенберг, коментуючи заяву Макрона, заявив, що позиція президента Франції не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.