РФ - не ворог НАТО, але застосувала військову силу проти України - генсек

НАТО не розглядає Росію як ворога та не ділить світ на ворогів і друзів.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Ми не створюємо список ворогів. Ми не визначаємо Росію як ворога. Що ми бачимо, це те, що є самовпевнена Росія, яка застосувала військову силу проти сусіда, України", - заявив він.

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"Ми не ділимо світ на ворогів і друзів", - сказав генсек.

Раніше він зазначив, що НАТО робить все, аби сценарій російського вторгнення в Україну не повторився проти котрогось із членів Альянсу.

Нещодавно президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.

Столтенберг, коментуючи заяву Макрона, заявив, що позиція президента Франції не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.