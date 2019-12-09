РФ – не враг НАТО, но применила военную силу против Украины – генсек

НАТО не рассматривает Россию как врага и не разделяет мир на врагов и друзей.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

"Мы не создаем список врагов. Мы не определяем Россию как врага. Что мы видим, так это то, что есть самоуверенная Россия, применившая военную силу против соседа, Украины", - заявил он.

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"Мы не делим мир на врагов и друзей", - сказал генсек.

Ранее он отметил, что НАТО делает все, чтобы сценарий российского вторжения в Украину не повторился против одного из членов Альянса.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает Россию и Китай основной опасностью для НАТО, и призвал к новому диалогу с Москвой.

Столтенберг, комментируя заявление Макрона, заявил, что позиция президента Франции не мешает действиям Альянса по противодействию России.