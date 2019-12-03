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Столтенберг пояснив позицію НАТО про "Росію – не ворога"

Вівторок, 3 грудня 2019, 11:24

НАТО не визначає Росію як ворога, але докладає зусиль, аби військове вторгнення РФ, яке сталось в Україні, не повторилося проти членів Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю Rzeczpospolita.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи є Росія ворогом НАТО, Столтенберг сказав: "Ми не визначаємо Росію таким чином. Ми просто відповідаємо, коли є необхідність".

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За його словами, НАТО робить все, аби сценарій російського вторгнення в Україну не повторився проти котрогось із членів Альянсу.

"Ми посилаємо Росії дуже сильний сигнал через присутність сил НАТО в Польщі та країнах Балтії: коли станеться атака на Польщу або країни Балтії, відповість весь Альянс. Таким чином, ми запобігаємо атаці, це мета НАТО", - пояснив генсек позицію Альянсу.

Столтенберг додав, що "у НАТО немає списку ворогів, тому що ми не бачимо безпосередньої загрози жодному з наших союзників". Натомість, за його словами, у НАТО бачать "все більш невизначене і непередбачуване безпекове середовище".

"Звичайно, ми бачимо новий вид тероризму – "Ісламська держава", сильніша і жорстокіша, ніж терористичні організації в минулому. Ми бачимо більш напористу Росію, яка вкладає значні кошти в сучасну військову техніку, включаючи ядерну зброю, порушуючи тим самим міжнародні договори. Ми бачимо кіберзагрози. І змінюється порядок світових сил, де позиції Китаю дуже сильно зростають. Ми повинні бути готові до невідомого", - сказав Єнс Столтенберг.

За його словами, НАТО має уникнути помилки створення списку ворогів.

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"Для нас важливо розуміти, що ми повинні бути готові до несподіванок, але не повинні фокусуватися на очікуванні наступної кризи. Якою б вона не була, ми повинні бути в змозі відповісти", - резюмував генсек.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.

Столтенберг, коментуючи заяву Макрона, заявив, що позиція президента Франції не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.

Позиція президента Франції і генсека НАТО - у відео:

Докладніше читайте у статті: "За Путіна чи проти Трампа: що означають заяви Макрона про "Росію – не ворога НАТО"

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