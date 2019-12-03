Столтенберг пояснив позицію НАТО про "Росію – не ворога"

НАТО не визначає Росію як ворога, але докладає зусиль, аби військове вторгнення РФ, яке сталось в Україні, не повторилося проти членів Альянсу.

Як повідомляє "Європейська правда", про це генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив у інтерв’ю Rzeczpospolita.

Відповідаючи на запитання журналістки, чи є Росія ворогом НАТО, Столтенберг сказав: "Ми не визначаємо Росію таким чином. Ми просто відповідаємо, коли є необхідність".

За його словами, НАТО робить все, аби сценарій російського вторгнення в Україну не повторився проти котрогось із членів Альянсу.

"Ми посилаємо Росії дуже сильний сигнал через присутність сил НАТО в Польщі та країнах Балтії: коли станеться атака на Польщу або країни Балтії, відповість весь Альянс. Таким чином, ми запобігаємо атаці, це мета НАТО", - пояснив генсек позицію Альянсу.

Столтенберг додав, що "у НАТО немає списку ворогів, тому що ми не бачимо безпосередньої загрози жодному з наших союзників". Натомість, за його словами, у НАТО бачать "все більш невизначене і непередбачуване безпекове середовище".

"Звичайно, ми бачимо новий вид тероризму – "Ісламська держава", сильніша і жорстокіша, ніж терористичні організації в минулому. Ми бачимо більш напористу Росію, яка вкладає значні кошти в сучасну військову техніку, включаючи ядерну зброю, порушуючи тим самим міжнародні договори. Ми бачимо кіберзагрози. І змінюється порядок світових сил, де позиції Китаю дуже сильно зростають. Ми повинні бути готові до невідомого", - сказав Єнс Столтенберг.

За його словами, НАТО має уникнути помилки створення списку ворогів.

"Для нас важливо розуміти, що ми повинні бути готові до несподіванок, але не повинні фокусуватися на очікуванні наступної кризи. Якою б вона не була, ми повинні бути в змозі відповісти", - резюмував генсек.

Минулого тижня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не вважає Росію і Китай основною небезпекою для НАТО, і закликав до нового діалогу з Москвою.

Столтенберг, коментуючи заяву Макрона, заявив, що позиція президента Франції не заважає діям Альянсу щодо протидії Росії.

Позиція президента Франції і генсека НАТО - у відео:

Докладніше читайте у статті: "За Путіна чи проти Трампа: що означають заяви Макрона про "Росію – не ворога НАТО"